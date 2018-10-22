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الخطوط الجوية العراقية تنفي سقوط طائرة لها في بيان مليء بالعبارات الحادة

نفت الخطوط الجوية العراقية سقوط احدى طائراتها بسبب سوء الاحوال الجوية.
واصدر الشركة بيانا تضمن عبارات حادة خلال تكذيبها النبأ “مرة أخرى يطل علينا المكذبون والمطبلون الذين لا يرجون لهذا البلد واهله الطيبين الخير، وهذه المرة بشكل اخر وسبيل ملتو لا يخلو من الخسة والدنائة، الا اننا على عهدنا مع ابناء شعبنا واقعيين وواضحين نرجو كبد الحقيقة اينما تكون، ولا تأخذنا في ذلك لومة لائم”.
واضاف “ان ما تتناقله وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي المدفوعة الثمن من سقوط إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية عار عن الصحة، بل ان طائرات شركتنا تعمل بكفاءة عالية على الرغم من الاوضاع الجوية السيئة الا اننا دائما ما نصبو لراحة وامان المسافرين ونعمل بأدق معايير السلامة الجوية”.
وتابع “وهنا لابد من الإشارة إلى ضرورة ان تؤخذ الاخبار من معينها الاصيل وبلا رتوش او تدليس، فغايتنا ستظل دائما وابدا سمعة واسم الخطوط الجوية العراقية وراحة وامان ومسافرينا”.

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