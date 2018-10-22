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الرئيس برهم صالح يستقبل السفيرة الاسترالية

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في قصر السلام ببغداد صباح الأحد 21/10/2018 سفيرة استراليا لدى العراق السيدة جوان لاوندز.

وفي مستهل اللقاء استعرضت السيدة لاوندز مراحل تطور علاقات الصداقة بين العراق واستراليا، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وفيما أكد رئيس الجمهورية على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، شدد على أهمية تطويرها في الميادين التجارية والصناعية والزراعية، مبينا تطلع العراق إلى تعزيز علاقاته الخارجية والانفتاح على الجميع.

بدورها جددت سفيرة استراليا السيدة لاوندز مساندتها للعراق في حربه ضد الارهاب، مؤكدة على حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون بما يخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين.

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