السيستاني يطلق تحذيرا من عودة داعش

دعا ممثل المرجعية الدينية العليا رجال الدين والعشائر العراقية في محافظات شمال وغرب العراق الى ضرورة ممارسة دورهم بالضغط لاعادة اعمار المدن المتضررة وعدم فسح المجال لعودة داعش الى الواجهة.

وقال عبد المهدي الكربلائي اليوم الاثنين خلال استقباله لوفد من رجال الدين وشيوخ العشائر من محافظات كركوك والموصل وصلاح الدين والانبار “لقد تم القضاء على داعش فكريا الا ان من الضروري التحرك نحو الاتجاه الفكري والعقائدي”، مبينا ان “هذه المهمة تقع على عاتق رجال الدين بالدرجة الاساس”.

واضاف الكربلائي “على رجل الدين ان يبتدأ بنفسه ويكون صالحا في جميع مناهج الحياة ويدعو الى الصلاح وادامة تحمل مسؤولية الاصلاح والصلاح”.

واكد ضرورة نشر التعايش السلمي والابتعاد عن العنف الذي يعكر صفو الاستقرار ويختلق العداء بين جميع المكونات، مبينا ان المرجعية الدينية العليا تحث وتؤكد على هذا الجانب من خلال منبر الجمعة.

وشدد الكربلائي على ضرورة ان يكون لرجال الدين والعشائر دور في “حث الحكومة على اعادة الاعمار في المناطق المتضررة وتوفير الخدمات”، مطالبا اياهم بضرورة “الحث والضغط بشكل مباشر او من خلال ممثليهم في البرلمان والدوائر الاخرى”.

ودعا الى “التحرك الفكري والعقائدي وعدم اعطاء اي ثغرة او مجال لعودة داعش الى الواجهة باي شكل من الاشكال”.

واوضح “انه من الضروري الانتباه والحذر من وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وما يثار بها”.