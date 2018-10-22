العبادي: يجب المحافظة على حياديّة المؤسسة العسكريّة

أكد رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، أمس الإثنين، أهمية الحفاظ على حيادية المؤسسة الأمنية والعسكرية ورفض تدخل الأحزاب فيها، مشيراً إلى أن النصر الذي تحقق عراقي بأيادٍ عراقية.

وقال العبادي في بيان عقب زيارته، مقر وزارة الدفاع ولقائه بالقادة العسكريين، “يجب الحفاظ على حيادية المؤسسة الأمنية والعسكرية ورفض تدخل الأحزاب فيها”، مشيراً إلى أن “النصر الذي تحقق عراقي بأيادٍ عراقية”.

وأضاف العبادي، إن “هدفنا كان تحرير الإنسان قبل الأرض، وأن العراقيين انتصروا بوحدتهم وتماسكهم وقضينا على خرافة داعش”، مشيراً إلى أن “الانتصار تحقق بأيادٍ عراقية ونحن نفتخر بأن العراقيين هم من هزموا الدواعش والدول ساعدت العراق ،لأنها كانت تخشى من تمدد داعش إليها”.

وتابع العبادي، “لن نسمح للآخرين بأن يعودوا بنا للوراء فقواتنا البطلة فخر للبلد والمواطن وتجربتها في قتال الدواعش تدرّس في العالم”، مؤكداً “ضرورة الاستمرار بالعناية بعوائل الشهداء وبالجرحى لأن تضحياتهم حققت الانتصار الكبير على الإرهاب”.