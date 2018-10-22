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العراق والمانيا يبحثان التعاون بثلاثة مجالات

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي توماس بارايس وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء هنأ الوفد الزائر، نيابة عن المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل، الحلبوسي بانتخابه رئيسا لمجلس النواب، متمنين له ولأعضاء المجلس التوفيق في أداء مهامهم.

اللقاء بحث السبل الكفيلة بتهيئة الظروف التشريعية المناسبة لدعم التعاون بين العراق وألمانيا في قطاعات الطاقة والمياه والصحة.

رئيس مجلس النواب ثمن الدور الكبير لألمانيا في دعم العراق على المستويات كافة، داعيا إلى المزيد من التعاون المثمر بين البلدين وبما يسهم في تلبية الحاجات الأساسية للمواطن العراقي.

من جانبه أكد الوفد الألماني حرص برلين على تعزيز التعاون الثنائي مع العراق واستعداد الشركات الألمانية لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة فيه.

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