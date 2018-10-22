العراق يبحث ظاهرة التحرش بالنساء ويعطي توجيها لقواته الامنية

ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني.

واستمر المجلس بمناقشة الخطط الامنية والجهود الاستخبارية لتتبع الخلايا الارهابية، اضافة الى الخطة الامنية لزيارة اربعينية الامام الحسين.

وقدم وزير الداخلية عرضا عن الزوار الوافدين الى العراق لاداء الزيارة وتسهيل دخولهم وانسيابية تأشيرات الدخول لهم.

كما جرت مناقشة التسهيلات المتبعة لمنح تأشيرة الدخول والتأشيرة المتعددة للمستثمرين لتشجيع الاستثمار واصدار ضوابطها وآلياتها بالتعاون بين الجهات ذات العلاقة .

وناقش المجلس معالجة ظاهرة التحرش بالنساء والخطوات المتبعة من قبل القوات الامنية واجراءاتها واتخاذ اجراءات مشددة ضد من يقوم بالتحرش واتخذ المجلس قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية وزارات العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجهاز الامن الوطني ودائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء والاوقاف الدينية لتحديد ضوابط واتخاذ اجراءات رادعة وتوعوية وادارية لحوادث التحرش بشكل عام ومنها ما يحدث في مؤسسات الدولة.

كما ناقش المجلس مهام وواجبات فرق CBRN (فرق معالجة الحوادث الكيميائية ، البايولوجية ، الاشعاعية والنووية)ومتطلبات دعم وتطوير فرق الاستجابة الوطنية .