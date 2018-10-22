Posted on by

العراق يبحث ظاهرة التحرش بالنساء ويعطي توجيها لقواته الامنية

ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني.
واستمر المجلس بمناقشة الخطط الامنية والجهود الاستخبارية لتتبع الخلايا الارهابية، اضافة الى الخطة الامنية لزيارة اربعينية الامام الحسين.
وقدم وزير الداخلية عرضا عن الزوار الوافدين الى العراق لاداء الزيارة وتسهيل دخولهم وانسيابية تأشيرات الدخول لهم.
كما جرت مناقشة التسهيلات المتبعة لمنح تأشيرة الدخول والتأشيرة المتعددة للمستثمرين لتشجيع الاستثمار واصدار ضوابطها وآلياتها بالتعاون بين الجهات ذات العلاقة .
وناقش المجلس معالجة ظاهرة التحرش بالنساء والخطوات المتبعة من قبل القوات الامنية واجراءاتها واتخاذ اجراءات مشددة ضد من يقوم بالتحرش واتخذ المجلس قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية وزارات العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجهاز الامن الوطني ودائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء والاوقاف الدينية لتحديد ضوابط واتخاذ اجراءات رادعة وتوعوية وادارية لحوادث التحرش بشكل عام ومنها ما يحدث في مؤسسات الدولة.
كما ناقش المجلس مهام وواجبات فرق CBRN (فرق معالجة الحوادث الكيميائية ، البايولوجية ، الاشعاعية والنووية)ومتطلبات دعم وتطوير فرق الاستجابة الوطنية .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close