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العراق يخسر أمام كوريا الشمالية في بطولة آسيا للشباب

سقط المنتخب العراقي، أمام نظيره الكوري الشمالي، بهدف دون رد، اليوم الإثنين، في إطار الجولة الثانية من الدور الأول ببطولة آسيا للشباب، تحت 19 عامًا، التي تقام حاليًا في إندونيسيا.

ورغم أفضلية منتخب العراق في الشوط الأول، لكن عباس جاسم، أهدر فرصة سانحة للتسجيل والتقدم.
وحمل هدف اللقاء، توقيع وانج تجون، لاعب كوريا الشمالية، في الدقيقة 55.
وارتفع رصيد كوريا الشمالية إلى 3 نقاط، بينما تجمد رصيد العراق عند نقطة وحيدة.
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