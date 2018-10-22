العراق يرفع انتاجه النفطي ويحدد موعداً لايقاف حرق الغاز

أكد وزير النفط جبار اللعيبي إن العراق يسعى لإنتاج سبعة ملايين برميل يوميا من خلال شركة النفط الوطنية وتصدير أربعة ملايين برميل يوميا في عام 2019.

وقال اللعيبي في مقابلة مع التلفزيون العراقي إن العراق يأمل في تصدير مليون برميل يوميا عبر ميناء العقبة الأردني دون أن يحدد موعدا لذلك.

وأضاف الوزير العراقي أن حرق الغاز الناتج عن عمليات استخراج النفط سيتوقف بحلول عام 2021.

ومضى يقول إن مصفاة بيجي بشمال البلاد عادت للإنتاج بطاقة 70 ألف برميل يوميا.

وكان اللعيبي قد أصدر قرارا يوم الخميس نقل بموجبه ملكية شركات النفط التسع المملوكة للدولة بما فيها شركة تسويق النفط (سومو) لشركة النفط الوطنية، الا انه قرر التريث بذلك.

وفي ذات اليوم طالب عبد المهدي، الذي كُلف بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أشهر من الجمود السياسي الذي أعقب انتخابات مايو أيار، المسؤولين في الحكومة المنتهية ولايتها بالإحجام عن توقيع عقود عاجلة أو القيام بأعمال توظيف غير ضرورية أو غير ذلك من القرارات المهمة.

وعينت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي اللعيبي رئيسا للشركة الجديدة التي ستعمل كمظلة لشركات النفط الحكومية. ويشغل اللعيبي حاليا منصبي وزير النفط ورئيس الشركة.