العراق يستأنف تصدير النفط ببورصة دبي

قالت ثلاثة مصادر بصناعة النفط إن شركة تسويق النفط العراقية سومو استأنفت بيع خام نفط البصرة من خلال بورصة دبي للطاقة يوم الاثنين 22تشرين الأول-أكتوبر 2018

أوضحوا أن سومو باعت مليوني برميل من خام البصرة الخفيف تحميل نوفمبر تشرين الثاني إلى مشتر غير معروف بعشرين سنتا للبرميل فوق سعر البيع الرسمي.

وقالت المصادر إن المشتري يملك خيار إرسال الشحنة إلى أوروبا أو آسيا.

كانت آخر مرة باعت فيها سومو خام البصرة الخفيف في بورصة دبي للطاقة في يناير كانون الثاني حين عرضت شحنه تسليم مارس آذار. لكن الشركة أوقفت المبيعات لعدم وجود فائض للطرح في السوق الفورية.