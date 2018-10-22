العراق يعتقل باكستانيا مطلوبا للامارات

تمكنت هيأة المنافذ الحدودية العراقية من اعتقال مسافر يحمل الجنسية الباكستانية مطلوب لدولة الامارات.

وذكر بيان للهيئة ان الاعتقال تم عبر شعبة البحث والتحري في منفذ مطار النجف، للمطلوب الباكستاني الصادرة بحقهِ مذكرة قبض من قبل الشرطه العربية والدولية /شعبة متابعة شؤون الامانة العامة والمكاتب المركزية والمطلوب لشرطة الإمارات لارتكابه جريمة مخدرات وفق أحكام المادة “56/63/56 ” من قانون العقوبات (الامارات).

وبين ان العملية تمت بالتعاون مع مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي في مطار النجف الاشرف الدولي.

وذكرت انه تم إحالة المطلوب المعتقل الى مركز شرطة مطار النجف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.