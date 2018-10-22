Posted on by

العراق يعتقل باكستانيا مطلوبا للامارات

تمكنت هيأة المنافذ الحدودية العراقية من اعتقال مسافر يحمل الجنسية الباكستانية مطلوب لدولة الامارات.
وذكر بيان للهيئة ان الاعتقال تم عبر شعبة البحث والتحري في منفذ مطار النجف، للمطلوب الباكستاني الصادرة بحقهِ مذكرة قبض من قبل الشرطه العربية والدولية /شعبة متابعة شؤون الامانة العامة والمكاتب المركزية والمطلوب لشرطة الإمارات لارتكابه جريمة مخدرات وفق أحكام المادة “56/63/56 ” من قانون العقوبات (الامارات).
وبين ان العملية تمت بالتعاون مع مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي في مطار النجف الاشرف الدولي.
وذكرت انه تم إحالة المطلوب المعتقل الى مركز شرطة مطار النجف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close