العراق يمنع دخول نحو ألف زائر إيراني.. لهذا السبب

قال مصدر عراقي في هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، إن السلطات الأمنية في المنافذ الحدودية الجنوبية منعت نحو ألف زائر إيراني من الدخول الى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، على خلفية حملهم تأشيرات دخول مزورة.

وتوقعّت هيئة السياحة العراقية أمس السبت، دخول أكثر من مليوني زائر إيراني الى العراق لتأدية زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية المختصة في منفذي الشلامجة الحدودي في البصرة، وزرباطية الحدودي في واسط مع إيران، منعت دخول نحو ألف زائر إيراني خلال الساعات الماضية، بسبب حملهم تأشيرات دخول مزورة، حسب الاناضول.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية العراقية كثقفت إجراءاتها في المنافذ الحدودية مع إيران، لتنظيم دخول الزائرين، مشيرا إلى أن أكثر من 100 ألف إيراني يدخلون يوميا لإحياء المناسبة.