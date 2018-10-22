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المالكي وعلاوي يحددان خمس مهام للحكومة المقبلة

حدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الاحد، خمس مهام على الحكومة المقبلة تنفيذها.

وذكر بيان لمكتب المالكي ان الاخير استقبل بمكتبه اليوم رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، حيث جرى خلال اللقاء بحث الوضع السياسي الراهن في البلاد والمنطقة، كما تمت مناقشة افاق تشكيل الحكومة القادمة.

واكد الجانبان على “ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بالاستحقاقات الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في استكمال عملية البناء والإعمار وتعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي وتوفير فرص العمل ورفع مستوى الخدمات”.

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