الوزير اردان يكشف خطة ايرانية لقصف اسرائيل عبر العراق

حذر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي غلعاد اردان، حصول هجوم على بلاده انطلاقا من العراق.

وقال اردان في كلمة له اليوم خلال مؤتمر خاص حول الصراع الإسرائيلي-الإيراني، ان إيران زادت من حلقة خناقها على إسرائيل. وهو يخمن بان تستخدم إيران العراق قاعدة عسكرية لإطلاق صواريخها على إسرائيل خلال اشتعال أي ازمة إقليمية.

وقال اردان ان إيران تحاول محاصرة إسرائيل بأقصى حد ممكن حتى ترهبها من ان تنشط ضد الاتفاق النووي. “هدف إيران هو تعميق الحيرة في إسرائيل، هل نهاجم إيران بالوقت الذي لدينا فيه جبهات حولنا-جبهات تحاول ان تكبدنا خسارة ان فكرنا بمهاجمة البرنامج النووي الإيراني، قائد فيلق القدس قاسم سليماني، يريد ان يبني حزب الله إضافي في سوريا”.

وحذر اردان “في نهاية عهد أبو مازن لن اتعجب بأن تحاول ايران توسيع تأثيرها أيضا في يهودا والسامرة (الاسم الإسرائيلي للضفة الغربية) عندما يضعف الحكم الفلسطيني وسوف يحتاجون الى الأموال والدعم. لا يمكن المبالغة بهشاشة الوضع. ايران قادرة بكل لحظة على اشعال صراع يمكن ان يمتد الى سوريا ولبنان. لا يمكن الغاء إمكانية استخدام العراق كقاعدة عسكرية لاطلاق الصواريخ نحو إسرائيل”. يجب علينا ان نكون مستعدين لمعركة متعددة الجبهات”.

ودعا الوزير اردان الى “توسيع النشاط الهجومي للجيش الإسرائيلي في سوريا. “يجب توسيع بنك الأهداف وجعله يشمل نطاق واسع من مواقع القيادة والسيطرة، مواقع استخباراتية تستخدمها الميليشيات الشيعية. محاولة ايران يجب ان تكلفها غاليا والشعب الإيراني يجب ان يشهد ذلك”.