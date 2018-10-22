ايران تكشف حجم صادراتها للعراق خلال ستة أشهر

كشف امين عام غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة حميد حسيني، اليوم الاثنين، ان صادرات ايران للعراق وفقا لاحصائيات الكمارك بلغت نحو 4.5 مليار دولار خلال الاشهر الستة الاولى من العام الايراني الحالي (بدأ في 21 اذار).

وقال حسيني حسب وكالة فارس ان صادرات ايران للعراق خلال الشهر الاخير اي الشهر الاول من النصف الثاني من العام الجاري بلغت اكثر من مليار دولار.

واضاف “يبدو ان قسما من عوائد الصادرات الايرانية الى العراق يتعلق بصادرات الكهرباء والغاز”.

من جانب اخر اشار حسيني الى ان “مليونا و400 الف عراقي زاروا ايران خلال النصف الاول من العام الجاري ومن المتوقع ان يصل الرقم الى 3 ملايين حتى نهاية العام، ولو اخذنا بنظر الاعتبار ان كل عراقي زائر ينفق 500 دولار فان الرقم يصل الى مليار و500 مليون دولار”.

ونوه الى ان “صادرات ايران للعراق بلغت الان النصف، بسبب ظروف زيارة الاربعين، حيث ينخفض عبور الشاحنات او يتوقف احيانا”.

واضاف ان “عبور الشاحنات متوقف في منفذي مهران وشلمجة في حين ان عبور الشاحنات مستمر جيدا في منفذ خسروي، كما منفذي جذابة وسومار مفتوحان للشاحنات ايضا”.

واوضح ان “صادرات ايران للعراق تبلغ بين 20 الى 25 مليون دولار يوميا كمعدل ومن المحتمل ان تستمر هذه الوتيرة حتى نهاية الاسبوع الحالي، الا ان المتوقع ان تتوقف الصادرات الايرانية الى العراق خلال الاسبوع القادم تماما حيث تبلغ الزيارة الاربعينية ذروتها”.