بارزاني مخاطباً الناخبين: جعلتم اصواتكم مسموعة نحو مستقبل أفضل لكوردستان

اكد مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، ان نتائج الانتخابات البرلمانية خطوة في تأسيس مستقبل افضل لشعب إقليم كوردستان.

وقال مسرور بارزاني على حسابه الرسمي في تويتر “أهنئ الشعب الكوردستاني على نتائج الانتخابات اليوم، لقد جعلتم اصواتكم مسموعة”.

وأضاف أن الناخبين الكورد منحوا ثقتهم للحزب الديمقراطي بوصفه الحزب الذي يتحلى بالمبادئ وحب الوطن من أجل مستقبل افضل لكوردستان.

واحتفظ الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي ينتمي اليه مسرور بارزاني، بصدارة النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 من الشهر الماضي.

وحل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، بالمركز الأول حاصداً 45 مقعداً، من اصل 111 مقعداً، ما يؤهله لتشكيل حكومة جديدة.