بالاسماء.. تعرف على أعضاء برلمان كوردستان وعدد أصواتهم

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان أسماء المرشحين الـ111 الذين فازوا بعضوية الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان وعدد الأصوات التي حصلوا عليها في انتخابات 30 أيلول المنصرم، وكالآتي:

أعضاء البرلمان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالترتيب حسب عدد الأصوات التي حصلوا عليها:

1- هيمن أحمد حمة صالح (هورامي)، 47436 صوتاً.

2- هيفيدار أحمد سلمان، 32322 صوتاً.

3- جلال محمد عبدالله (بريشان)، 30444 صوتاً.

4- سروان محمد علي (هركي)، 24286 صوتاً.

5- بيشوا طاهر مصطفى (هوراماني)، 24125 صوتاً.

6- بهجت علي إبراهيم (سبينداري)، 23636 صوتاً.

7- صباح محمود محمد (زيباري)، 16272 صوتاً.

8- شعبان علي شعبان، 15347 صوتاً.

9- رزكار عيسى سوار، 13940 صوتاً.

10- ريفينك محمد محمد علي (هروري)، 13312 صوتاً.

11- حكمت محمد ابوزيد، 12972 صوتاً.

12- أوميد عبدالرحمن حسن (خوشناو)، 12536 صوتاً.

13- شوان كريم محمد صالح (زراري)، 11942 صوتاً.

14- عبدالسلام عبدالله حسن (دولَمَري)، 11930 صوتاً.

15- بزار خالد عبدالله، 11366 صوتاً.

16- ريبوار عبدالرحيم عبدالله (بابكي)، 10352 صوتاً.

17- ويسي سعيد ويسي، 10309 أصوات.

18- محسن حسين مصطفى (دوسكي)، 9342 صوتاً.

19- فالا فريد إبراهيم، 8854 صوتاً.

20- سفين آغا عمر آغا قادر (كردي)، 8467 صوتاً.

21- مم إسكندر مم، 8435 صوتاً.

22- أرشد حسين محمد (لولاني)، 8426 صوتاً.

23- زانا خالد سمايل، 7962 صوتاً.

24- إحسان محمد سليم (ريكاني)، 7707 أصوات.

25- بهمن كاك عبدالله أحمد، 7552 صوتاً.

26- بختيار شكري سليمان (سليفاني)، 7548 صوتاً.

27- جهاد حسن كريم (دوسكي)، 7544 صوتاً.

28- سعيد مصطفى تترخان (هركي)، 7441 صوتاً.

29- خديجة عمر طه، 6882 صوتاً.

30- إدريس إسماعيل عبوش، 6860 صوتاً.

31- نزار ملا عبدالغفار عزيز، 6731 صوتاً.

32- جيا حميد شريف، 6702 صوت.

33- طاهر محمد علي حسن، 6666 صوتاً.

34- هدية مراد حيدر، 6273 صوتاً.

35- جوان يونس محمد (روزبياني)، 5990 صوتاً.

36- ليزا فلك الدين صابر (كاكائي)، 5978 صوتاً.

37- روزان إبراهيم علي (سليفاني)، 5947 صوتاً.

38- ليلى عبدالجبار حدو، 5873 صوتاً.

39- نجاة شعبان عبدالله (آميدي)، 4560 صوتاً.

40- سوسن محمد ميرخان، 4555 صوتاً.

41- كوليزار رشيد حاجي بدري (سندي)، 4532 صوتاً.

42- كلاويز عبيد عثمان، 4489 صوتاً.

43- زيان طاهر أحمد (دوسكي)، 4078 صوتاً.

44- حسيبة سعيد إبراهيم (كردي)، 3962 صوتاً.

45- كلستان باقي سليمان، 3551 صوتاً.

أعضاء البرلمان من الاتحاد الوطني الكوردستاني بالترتيب حسب عدد الأصوات التي حصلوا عليها:

1- قوباد جلال الطالباني، 182551 صوتاً.

2- بيكرد طالباني، 8097 صوتاً.

3- ريوا فائق، 5982 صوتاً.

4- شنو عشقي، 5534 صوتاً.

5- روزان محمد، 5296 صوتاً.

6- جمال حويز، 3900 صوت.

7- زياد جبار، 3783 صوتاً.

8- عثمان كريم، 3765 صوتاً.

9- سركو آزاد، 3560 صوتاً.

10- هزان حسن، 3358 صوتاً.

11- عباس فتاح، 3079 صوتاً.

12- فيصل عباس، 2909 أصوات.

13- لقمان حمد، 2721 صوتاً.

14- هيرش حسن، 2695 صوتاً.

15- هاوري بنا، 2602 صوت.

16- شمول ميرة، 2558 صوتاً.

17- بالامبو محمد، 2476 صوتاً.

18- كاروان عبدالرحمن، 2434 صوتاً.

19- ذكرى أحمد، 2277 صوتاً.

20- عبدالناصر أحمد، 2216 صوتاً.

21- سلمى فاتح، 1719 صوتاً.

أعضاء البرلمان من حركة التغيير بالترتيب حسب عدد الأصوات التي حصلوا عليها:

1- علي حمة صالح، 91934 صوتاً.

2- شيرين أمين، 13919 صوتاً.

3- كوران عمر، 7675 صوتاً.

4- آمنة محمد، 3378 صوتاً.

5- ياسين خضر، 3205 أصوات.

6- رزكار محمد، 3157 صوتاً.

7- آشنا عبدالله، 3121 صوتاً.

8- جلال محمد، 2803 أصوات.

9- شاخوان رؤوف، 2782 صوتاً.

10- دابان محمد، 2283 صوتاً.

11- بلين إسماعيل، 1268 صوتاً.

12- كوليستان سعيد، 825 صوتاً.

أعضاء البرلمان من حراك الجيل الجديد بالترتيب حسب عدد الأصوات التي حصلوا عليها:

1- شاسوار عبدالواحد قادر، 106289 صوتاً.

2- كاظم فاروق، 2207 أصوات.

3- كاوة عبدالقادر، 1694 صوتاً.

4- دياري أنور، 1393 صوتاً.

5- سيبان سالم، 1355 صوتاً.

6- مَم برهان، 1147 صوتاً.

7- موزدة محمد، 1080 صوتاً.

8- شادي نوزاد، 561 صوتاً.

أعضاء البرلمان من الجماعة الإسلامية بالترتيب حسب عدد الأصوات التي حصلوا عليها:

1- سوران عمر، 42459 صوتاً.

2- عبدالستار مجيد، 19143 صوتاً.

3- عثمان كاني كوردة، 10862 صوتاً.

4- هورامان كجينيي، 4179 صوتاً.

5- مسلم عبدالله، 4072 صوتاً.

6- بدرية سيويلي، 1325 صوتاً.

7- روباك أحمد،1050 صوتاً.

أعضاء البرلمان من قائمة نحو الإصلاح بالترتيب حسب عدد الأصوات التي حصلوا عليها:

1- شيركو جودت، 11070 صوتاً.

2- اسماعيل سكيري، 9983 صوتاً.

3- أبوبكر هلدني، 6292 صوتاً.

4- سرجنار أحمد، 2084 صوتاً.

5- هلز أحمد، 1230 صوتاً.

عضو البرلمان من قائمة سَردَم (العصر):

1- عبدالله محمود، 7774 صوتاً.

عضو البرلمان من قائمة آزادي (الحرية):

1- محي الدين حسن، 1222 صوتاً.

أسماء الأعضاء الشاغلين لمقاعد الكوتا (11 مقعداً):

المكون الكلداني السرياني الآشوري:

تحالف الاتحاد القومي، ثلاثة مقاعد:

1- روميو حزيران نيسان هكاري، 3252 صوتاً.

2- جنان جبار بويا شابو، 1599 صوتاً.

3- روبينة أويملك عزيز مملوك، 815 صوتاً.

قائمة الرافدين، مقعد واحد:

1- فريد يعقوب إيليا كوركيس، 869 مقعداً.

المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري، مقعد واحد:

1- كلارا عوديشو يعقوب كوركيس، 678 صوتاً.

أعضاء البرلمان من المكون التركماني:

حزب التنمية التركماني، مقعدان:

1- محمد سعدالدين أنور، 2187 صوتاً.

2- سارا دلشاد بكر، 1194 صوتاً.

قائمة الإصلاح التركماني، مقعد واحد:

1- منى نبي قهوجي، 2236 صوتاً.

قائمة الشعب، مقعد واحد:

1- آزاد أكرم بهرام، 346 صوتاً.

الجبهة التركمانية، مقعد واحد:

1- آيدن معروف سليم، 866 صوتاً.

أعضاء البرلمان من المكون الأرمني:

الكيان الأرمني، مقعد واحد:

1- فاهيك كمال صوغون هوهام، 615 صوتاً.

وشهد إقليم كوردستان، في 30 من أيلول الماضي، انتخابات تشريعية حيث أدلى الناخبون بأصواتهم في 1200 مركز انتخابي بواقع 5933 محطة اقتراع موزعة على محافظات الإقليم.