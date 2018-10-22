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بالتعاون مع iom الهجرة في البصرة توزع (104) مشروعآ مدر للدخل بين النازحين

وزعت وزارة الهجرة و المهجرين بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية iom مشاريع مدرة للدخل بين (104) مستفيد من الأسر النازحة في محافظة البصرة .

و صرح مدير قسم المحافظات الجنوبية في دائرة شؤون الفروع علي حسين غلام ان ” كوادر فرع الوزارة في محافظة البصرة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية وزعت مشاريعآ مدرة للدخل بين الأسر النازحة ضمن برنامج التنشيط المجتمعي لتحسين مستواهم المعيشي ، وبين ان البرنامج تضمن أربعة مشاريع منها الصغيرة و المهنية و الزراعية إضافة الى التوظيف في الشركات ” .

و تابع غلام ان ” المشاريع الصغيرة تضمنت ( النجارة ، الخياطة ، الحدادة ، تدفئة وتبريد ، محل غذائية ، خباز ، تصليح دراجات ، لوندري و ستوتة ) شمل (54) مستفيد أما المشروع المهني تضمن (صناعة المعجنات ) شمل (25) مستفيد إضافة الى المشاريع الزراعية تضمنت ( تربية الأبقار و الدواجن و المناحل ) شمل (15) مستفيد و مشروع التوظيف في الشركات شمل (10) مستفيدين ، و أشار الى انه تم إدخال مستفيدين تلك الأسر النازحة في دورات تدريبية في مركز التدريب المهني في البصرة لغرض تطوير قدراتهم حسب المشاريع الخاصة بهم ” .

قسم الاعلام

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