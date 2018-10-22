(بالفيديو والصور) شاهد..لحظة إخفاء ملابس خاشقجي

نشرت “سي إن إن”، اليوم الإثنين، مقاطع مصورة من كاميرات مراقبة، تظهر أحد المشتبه بهم مرتديًا ملابس ونظارة وساعة الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد مقتله، وهو يخرج من الباب الخلفي للقنصلية السعودية في إسطنبول.

ويظهر في المقاطع، المشتبه به مصطفى مدني وهو يدخل إلى القنصلية السعودية عبر بابها الأمامي، قبل 4 ساعات من خروجه بملابس خاشقجي من الباب الخلفي؛ في محاولة لإظهار أن خاشقجي خرج من المبنى.

ومن ثم التقطت كاميرات المراقبة مصطفى مدني بملابس خاشقجي، في ساحة المسجد الأزرق في منطقة السلطان أحمد.

وكشف مسؤول سعودي كبير لوكالة رويترز، يوم أمس، أن مصطفى مدني توجه إلى منطقة السلطان أحمد في إسطنبول، وتخلص من ملابس ونظارة وساعة جمال خاشقجي.

وكان مسؤول حكومي سعودي وصفته رويترز بالكبير وبعد الشكوك الدولية التي لاقتها رواية الرياض بشأن مقتل خاشقجي، قدّم تفاصيل جديدة عن مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وتتضمن آخر رواية قدمها المسؤول السعودي، شرط عدم الكشف عن هويته، تفاصيل عن كيفية تهديد فريق من 15 رجل أمن أرسلتهم الرياض لمواجهة خاشقجي في 2 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، ومحاولة خطفه إلى شقة خارج إسطنبول، ثم موته خنقاً عندما قاوم وبدأ الصراخ وطلب الإغاثة. تلا ذلك قيام أحد أفراد الفريق بارتداء ملابس، وساعة خاشقجي القتيل الذكية، ونظارتيه وثم توجهه لعبور البوابة الرئيسية للقنصلية ليبدو وكأن القتيل غادر القنصلية.