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برشلونة بشأن نيمار: لا نتوقع عودته ولا توجد أية خطط لإعادته

حسم رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو مسألة عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، المنتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، للنادي الكتالوني من جديد.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية، إلى رغبة نيمار بالعودة من جديد إلى البلوغرانا.
وقال بارتوميو في حوار لـ”راديو كاتالونيا”، اليوم الاثنين: “نيمار ترك برشلونة، ولا نتوقع عودته ولا توجد أية خطط لإعادته”.
وأضاف: “ليس متوقعا أن نتعاقد مع أي شخص في يناير المقبل، عندما تفتح سوق الانتقالات الشتوية، نحن نملك لاعبين عديدين لتغطية الإصابات المحتملة في الفريق الأول”.

وانتقل نيمار في الميركاتو الصيفي عام 2017 من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو ليصبح اللاعب الأغلى في العالم، وسجل نيمار مع الفريق الفرنسي 39 هدفا في 41 مباراة في مختلف البطولات.
ويستعد برشلونة لاستضافة غريمه التقليدي ريال مدريد، الأحد القادم، في كلاسيكو الدوري الإسباني ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.
ويتصدر الفريق الكتالوني فرق الليغا برصيد 18 نقطة، فيما يحل الريال المتعثر في المركز السابع بـ14 نقطة.

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