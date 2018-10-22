برعاية الصيدلي : اكثر من 70 دار نشر عراقية وعربية تشارك في معرض الكتاب السنوي الساند…

والاثرائي للمناهج الدراسية بدورته الخامسة عشر

برعاية معالي وزير التربية الدكتور محمد اقبال عمر الصيدلي اقامت وزارة التربية / المديرية العامة للمناهج / قسم المكتبات المدرسية معرضها السنوي للكتاب الساند والاثرائي للمناهج الدراسية بدورته الخامسة عشر على قاعة صلاح الدين في فندق فلسطين ميريديان الدولي للفترة من 21 – 22 /2018/10.

وافتتح المعرض ممثل معالي وزير التربية في المعرض الدكتور مجيد صادق العلاق المدير العام للمناهج في الوزارة قائلا ان المعرض يهدف الى خدمة العملية التربوية وتعزيز المناهج وتطوير اعدادها وبناءها ، مضيفاً ان المعرض يشارك فيه اكثر من (70) دار نشر عراقية وعربية النخبة المتخصصة في طباعة ونشر النتاج الفكري العلمي والثقافي التربوي ذات التخصصات الموضوعية المختلفة .

وتابع العلاق ان المعرض ضم اكثر من (20) الف عنوان من عناوين الاصدارات الحديثة لدور النشر والتي تشمل “الكتب ، الصحف ، المعاجم والقواميس ، الموسوعات ودوائر المعارف ، الادلة ، السير والترجمة ، السلاسل والحقائب التعليمية ، القصص والراويات ” وغيرها من الكتب ذات التخصصات الموضوعية المختلفة الاثرائية للمناهج الدراسية لجميع المستويات ومراحلها الدراسية ( رياض اطفال ، ابتدائي ، متوسط ، اعدادي ، ثانوي ، هيئات تدريسية .

من جانبه بين مدير قسم المكتبات المدرسية في الوزارة السيد حيدر نجم عبد الله ان المكتبة المدرسية تعد اداة بحث متطورة ووسيلة للتعلم الذاتي كونها تعمل على اكمال الموارد التعليمية للمنهج الدراسي للطالب والمدرس ، وترفع من المستوى العلمي والثقافي للمستفيدين منها من الطلبه والهيئات التدريسية ، وتساعد في اتمام كتابة البحوث والتقارير العلمية ، وتقدم خدمات القراءة والمطالعة والدراسة فهي تعمل على تنشئة جيل مثقف يحب القراءة والمطالعة داخل وخارج المدرسة من اجل اعداد طالب كفوء متفوق ومثقف تكون له مشاركة ايجابية في المجتمع ودور قيادي في البلد مستقبلاً .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة التربية