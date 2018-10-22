بعد اعلان نتائج الانتخابات.. نيجيرفان بارزاني يوجه رسالة مشفرة وطلبا للقوى السياسية

بعيد اعلان النتائج الرسمية لانتخابات برلمان كوردستان وفوز حزبه بالمرتبة الاولى فيها، طالب نيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني الاطراف السياسية الاستمرار في الحفاظ على روح بناءة وهادئة للحفاظ على وحدة الصف والسلم اثناء اجراء الحوارات من اجل تشكيل الحكومة الجديدة في كوردستان.

وقال بارزاني في بيان انهم واجهوا الصراعات من العديد من الاتجاهات وناضلوا واخطأوا، مستدركا انهم حافظوا اقليم كوردستان موحدا في سعى البعض الى تقطيع اوصاله.

واضاف انهم قاموا بتقوية الشراكة الدولية واجتاجزوا اصعب ازمة اقتصادية ومازالوا في تقدم.

وتابع ان اوضاع الحياة تسير نحو الاحسن في كوردستان ولكن لم تصل الى الدرجة التي يريدونها او يستحقها الشعب الكوردي، لافتا الى من واجبهم خلال السنوات الاربع المقبلة تحسين الاوضاع بصورة مستمرة

وحقق الحزب الديمقراطي الكوردستاني فوزا كبيرا بعد الاعلان عن نتائج نهائية لانتخابات برلمان الاقليم، بحصوله على 45 مقعدا، مما يؤهله لرئاسة الحكومة المقبلة في الإقليم.

وأظهرت النتائج ايضا تحصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على 21 مقعدا، وحركة التغيير بـ12 مقعدا.

وحصل حراك الجيل الجديد على 8 مقاعد، مقابل 7 مقاعد للجماعة الإسلامية، و5 لقائمة نحو الإصلاح، ومقعد واحد لكل من تحالف العصر (سردم) وقائمة آزادي، في البرلمان الذي يتألف من 111 مقعدا، منها 11 مقعدا مخصصة للأقليات.

وتأخر إعلان النتائج 3 أسابيع بعد أن قالت المفوضية العليا للانتخابات إنها تلقت أكثر من ألف شكوى من مخالفات انتخابية وتحقق فيها.