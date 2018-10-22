Posted on by

بيع “كتاب الموتى” بمبلغ 1.3 مليون يورو

أعلن دار مونتي كارلو للمزادات العالمية، عن بيع كتاب الموتى الفرعوني النادر بمبلغ 1.35 مليون يورو.

وتم بيع الكتاب في مزاد علني، عرض خلاله للبيع أيضا عدد من المخطوطات والوثائق النادرة، جاء من بينها “كتاب الموتى” والذي يعود لعصر المصريين القدماء، ويضم مائتي بردية، بحسب موقع “hellomonaco”.
ويبلغ طول الكتاب 17.40 متر، ويرجع تاريخ الكتاب بالتحديد للفترة ما بين 594 —588 ق. م، وتمت كتابته بخط هيراطي باستخدام الحبر الأسود، مع استخدام الحبر الأحمر في كتابة عناوين وأجزاء مهمة.
ويحتوي كتاب الموتى على 200 وصفة سحرية، وضعها المصريون القدماء في مقابرهم من أجل مساعدة المتوفى على المرور من مخاطر العالم السفلي والوصول إلى الحياة الأخرى، كما أن الكتاب يضم نحو 227 صورة قصيرة مرسومة ومطلية باللونين الأسود والأحمر.
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close