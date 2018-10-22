تحالف الصدر يعلق على “صولة فرسان” جديدة بالبصرة بدلاً من “التنصيب”

علق تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، على دعوات اطلاق “صولة فرسان” ثانية في محافظة البصرة، بعد تزايد عمليات الاغتيال والقتل في المحافظة.

وقال النائب عن التحالف رامي السكيني ان “صولة الفرسان الاولى لم تكن أمنية، بل هي صولة من اجل تنصيب المدراء العامين على بعض الدوائر في البصرة، بهدف الاستحواذ عليها من قبل جهة سياسية معينة”.

وأكد السكيني، وهو نائب عن محافظة البصرة، ان “المحافظة، ليست بحاجة لمثل هكذا صولات، بل هي بحاحة الى تقوية الأجهزة الأمنية فيها، ودعمها وتفعيل الجهد الاستخباراتي، والقضاء على السلاح المنفلت خارج سيطرة الدولة”.

وشهدت محافظة البصرة، في آذار من العام 2008، عمليات عسكرية كبيرة أطلق عليها (صولة الفرسان) التي استهدفت بشكل خاص عناصر جيش المهدي التابع للتيار الصدري الذي كان يسيطر على المدينة في حينها (حسب مصادر حكومية رسمية)، وأدت تلك الحرب إلى إعلان التيار تجميد جيش المهدي وتخليه عن العمل المسلح.