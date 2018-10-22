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تحالف الصدر يكشف سبب توقف عمل مجلس النواب الرقابي

أكد تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، ان عمل مجلس النواب الرقابي والتشريعي متوقف.

وقال النائب عن التحالف برهان المعموري ان “عمل مجلس النواب الرقابي والتشريعي متوقف، بسبب عدم وجود اللجان الدائمة فيه، فالنواب غير مسموح لهم حاليا باستدعاء اي مدير عام او وكيل وزير تحت قبة البرلمان، بسبب عدم وجود اللجان المختصة لمتابعة عمل الوزارات، فكل لجنة لها اختصاص بمتابعة وزارة معينة”.

وأضاف المعموري “طالبنا رئاسة مجلس النواب، بضرورة حسم تشكيل اللجان الدائمة وتسمية أعضاءها، كما طالبنا بضرورة تشكيل اللجان المهمة وخصوصا اللجنة المالية البرلمانية ولجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، خصوصا مع قرب وصول قانون موازنة 2019 الى مجلس النواب، فيجب ان تكون هذه اللجان حاضرة قبل وصول الموازنة”.

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