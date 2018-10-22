تصديق اعترافات منتسب أمني ابتز أصحاب الصيرفات

صدّقت محكمة تحقيق الدورة اعترافات لمنتسب في مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في منطقة الدورة ابتز أصحاب الصيرفات بمبالغ مالية بدواعي وجود معلومات وتقارير حولهم تتعلق بدعمهم للإرهاب.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن “محكمة تحقيق الدورة صدقت أقوال متهم ابتز أصحاب الصيرفات بعد إبراز تقارير غير حقيقية مكتوبة بخط اليد تدينهم بدعمهم للإرهاب لقاء الحصول على مبالغ مالية”.

واضاف ان “المتهم تم القبض عليه بالجرم المشهود خلال تسلمه مبلغا ماليا”، مبينا ان “المحكمة صدقت اقواله وتم اتخاذ الاجراءات كافة بحقه وفقا لأحكام المادة 307 من قانون العقوبات العراقي”.