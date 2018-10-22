اخبار وزارة البيئة

١-الصحة والبيئة توجه إنذارات لعيادات الاشعة في محافظة واسط

وجهت وزارة الصحة والبيئة انذارات الى عدد من عيادات الاشعة في محافظة واسط لعدم مطابقتها للشروط والمحددات البيئية اللازمة.

وقال امير علي الحسون مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي في ، ان الفرق الفنية التابعة لمديرية بيئة واسط رصدت عددا من المخالفات في عيادات وغرف الاشعة لعدد من المراكز الصحية في المحافظة ،مشيرا الى ان إلانذارات شملت ل(٨) عيادات للأشعة لعدم التزامها بالمعايير والشروط البيئية اللازمة.

من جانبه بين مدير بيئة واسط صباح فليح ان

وزارة البيئة تشدد على ضرورة تحديد فترة عمل الفنيين العاملين في حقل الاشعة من اجل توفير الحماية من المخاطر التي قد تنجم بسبب التعرض المستمر الى الاشعاع المؤين ،

٢- الصحة والبيئة تمنح موافقات بيئية لعدد من المشاريع في النجف الاشرف

منحت وزارة الصحة و البيئة موافقات بيئية لعدد من الانشطة الصناعية والخدمية والزراعية في محافظة النجف الاشرف , بعد إجراء الكشوفات الميدانية على هذه الانشطة والتاكد من التزامها بالضوابط البيئية .

وقال مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات الاوسط كريم عسكر ان مديرية بيئة النجف الاشرف منحت عدد من الموافقات البيئية منها معمل لانتاج المياه الصحية والعصائر و اخرى لشركة زين العراق أثير للاتصالات ر ومحطات تعبئة الوقود فضلا عن صناعات غذائية( مطاحن) ومدينة سكنية ، مشيرا الى” ان الموافقات منحت وفق المحددات البيئية التي نصت عليها وزارة الصحة والبيئة بعد ورود تقارير الأثر البيئي والكشوفات التي أجرتها كوادر المديرية” .

من جانبه أوضح مدير بيئة النجف الاشرف عادل محمد الجبوري ان الوزارة حددت جملة من الضوابط والمحددات البيئية التي نصت عليها التعليمات الصادرة من وزارة البيئة المرقمة ١لسنة ٢٠١٠