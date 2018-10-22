ذي قار تكشف عدد الزوار الايرانيين الداخلين لها يومياً

اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، اليوم الاحد، ان عدد الزائريين الايرانيين الداخلين لذي قار والذين تنقلهم المركبات بلغ اكثر من ٦ الاف شخص يوميا، مبينا ان اعدادهم في تزايد مستمر وكل الدوائر الخدمية والامنية وظفت جهودها لدعم المواكب الحسينية التي توفر الخدمات لهم.

وقال الناصري في بيان ان “معدل اعداد الزائرين الذين يدخلون حدود ذي قار عن طريق المركبات زاد عن ٦ الاف شخص يوميا، كما ان هنالك اعداداً أخرى تدخل المحافظة سيراً على الاقدام من محافظتي البصرة وميسان المجاورتين ونتوقع استمرار توافدهم خلال الاسبوع المقبل”.

واشار الناصري الى ان “اعداداً كبيرة جدا من الزائريين الايرانيين دخلوا الى حدود المحافظة خلال الايام الماضية، والعدد في تزايد مستمر، ومن المتوقع أن يرتفع معدل توافد الزائرين الإيرانيين ويبلغ ذروته خلال الأيام المحصورة بين اليوم الاحد والعشرين من شهر صفر وهو ما يحدث كل عام”، مبينا ان “ذي قار وظفت كل امكانياتها الخدمية والامنية وبمشاركة اكثر من ٢٠ الف عنصر لتقديم كافة التسهيلات وتوفير الاجواء المناسبة لحركة الزائرين بانسيابية عالية”.

وكانت محافظة ذي قار قد اعلنت الاربعاء الماضي المباشرة بتنفيذ الخطتين الامنية والخدمية لتأمين الخدمات والحماية لزوار الاربعينية ونشرت اكثر من 20 الف عنصر امني على خط سير الزائرين.