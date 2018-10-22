زوار إيرانيون يحولون أربعينية الحسين إلى عبء أمني على العراق

البصرة (العراق) – منعت السلطات الأمنية في العراق المئات من الإيرانيين من دخول البلاد عبر المنافذ الجنوبية بمناسبة أربعينية الإمام الحسين، وذلك لحملهم تأشيرات دخول مزوّرة.

ويتدفّق كلّ عام بضعة ملايين من الزوار الشيعة على العراق لزيارة الأماكن المقدّسة لديهم، إحياء لذكرى مقتل الحسين ثم لليوم الأربعين بعد مقتله، الأمر الذي يمثّل فرصة اقتصادية لبعض السكّان، لكنّه بدأ يمثّل عبئا أمنيا على السلطات العراقية بفعل الجهد الكبير لحماية هؤلاء الزوار من جهة، ولمراقبتهم أيضا، إذ أنّ الزيارة تمثّل فرصة سانحة لمهرّبي السلع، وكذلك المخدّرات من إيران، وللمتاجرين بالتأشيرات المزوّرة التي تحولت إلى ظاهرة.

وقال مصدر عراقي في هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، إن السلطات الأمنية في المنافذ الجنوبية منعت خلال أربع وعشرين ساعة نحو ألف زائر إيراني من الدخول إلى البلاد، بسبب حملهم تأشيرات دخول مزورة.

وتتوقع هيئة السياحة العراقية دخول أكثر من مليوني زائر إيراني إلى العراق لتأدية زيارة أربعينية الحسين. وتعتبر الأربعينية، التي تصادف هذه السنة يوم الثلاثين من أكتوبر الجاري، من أهم المناسبات لدى الشيعة، حيث تخرج مواكب رمزية للعزاء، ويتوافد مئات الآلاف من الشيعة، من كافة أنحاء العالم، إلى كربلاء جنوبي العاصمة بغداد، لزيارة مرقد الحسين، ويأتي الكثير منهم مشيا على الأقدام.

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وأضاف المصدر لوكالة الأناضول، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أنّ “الأجهزة الأمنية المختصة في منفذي الشلامجة الحدودي في البصرة، وزرباطية الحدودي في واسط مع إيران، منعت دخول نحو ألف زائر إيراني خلال الساعات الماضية، بسبب حملهم تأشيرات دخول مزورة”.

وأوضح أنّ “الأجهزة الأمنية العراقية كثفت إجراءاتها في المنافذ الحدودية مع إيران، لتنظيم دخول الزائرين”، مشيرا إلى أنّ “أكثر من 100 ألف إيراني يدخلون يوميا لإحياء المناسبة”.

وتفرض قوات الأمن العراقية إجراءات أمنية مشددة على امتداد الطرق المؤدية من المحافظات الجنوبية إلى كربلاء، ومن العاصمة بغداد باتجاه المدينة، منعا لهجمات متوقعة قد يشنها تنظيم داعش.

وأصدرت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، بيانا بشأن إجراءات منح تأشيرات الدخول الخاصّة بالزيارة الأربعينية، أشارت فيه إلى منحها مليونا ومئة ألف تأشيرة، إلى حدود اليوم نفسه.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب “تستمر وزارة الخارجية باستنفار جميع كوادرها العاملة في البعثات الدبلوماسية والقنصلية لاستكمال إجراءات منح سمات الدخول الخاصة بالزيارة الأربعينية بوتيرة متصاعدة ولا سيما في سفارتنا في طهران والمكاتب المؤقتة”.

ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات العراقية، فإن الزيارة الأربعينية لا تخلو كلّ سنة من مشاكل وأحداث أمنية، يتسبب بها بشكل رئيسي الزوار القادمون من إيران باعتبارهم يشكلون الغالبية الساحقة بين من يأتون للزيارة من خارج العراق.