“سائرون” يحذر من “سلامة أموال النفط” بقانون “مخالف للدستور”

حذر رائد فهمي، عضو مجلس النواب عن تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، من مخاطر تواجه سلامة اموال العوائد النفطية في العراق.

وقال فهمي في بيان “لقد تم تمرير قانون شركة النفط الوطنية الرقم 4 لسنة 2018 في الدورة السابقة لمجلس النواب بصورة متسرعة، بعد ادخال تعديلات على مشروع القانون”.

واضاف “توكل التعديلات للشركة مهام ووظائف تتعلق بادارة الثروة النفطية وتوزيعها، وتحمل مخاطر جدية على سلامة اموال العوائد النفطية، فضلا عن كونها غير ذات صلة بالهدف الاساسي من تأسيس شركة نفط وطنية، المتمثل في ادارة عمليات انتاج النفط استكشافا وتنقيبا واستخراجا”.

وزاد “كما ان القانون يحتوي على مواد تفتح الطريق الى الخصخصة في القطاع النفطي الاستخراجي خلافا للدستور، وقد تم تقديم طعن في القانون من قبل خبراء نفطيين امام المحكمة الاتحادية، التي ستنظر فيه خلال الاسبوع الاول من شهر تشرين الثاني المقبل”.