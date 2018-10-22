سبارتاك موسكو يسقط على أرضه أمام أرسنال

سقط فريق سبارتاك موسكو في عقر داره أمام مضيفه أرسنال (2-3)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية الضيوف كل من، الصربي أوغنين أوجيغوفيتش، ودانييل ليسوفوي، وريزيوان ميرزوف، في الدقائق (35، 48، 65) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم زي لويش من كابو فيردي (الرأس الأخضر)، هدفي فريق العاصمة موسكو، في الدقيقتين (13، 45) من عمر المباراة.

وتوقف رصيد سبارتاك موسكو، بعد هذه الهزيمة، عند 18 نقطة، وتراجع إلى المركز السابع.

بينما رفع أرسنال، من مدينة تولا، الذي حقق انتصاره الأول بعد تعادلين تخللتهما هزيمة، رصيده إلى 13 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري.