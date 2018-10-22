شباب مع الرئيس : حملة جديدة لدعم عبد الفتاح السيسى

يقودها الشباب من مختلف التوجهات والإنتماءات

أعلن عدد ضخم من الشباب المصرى عن إطلاق حملة جديدة باسم ” شباب مع الرئيس ” والتى تستهدف دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعم القضايا القومية ومناقشة مشاكل الشباب المصرى والبحث عن وسائل تفعيل دورهم .

أوضح بيان صادر عن اللجنة التأسيسية أن الحملة سيقودها شباب من مختلف التوجهات والإنتماءات السياسية من داخل وخارج الأحزاب المصرية مشيرا إلى أن الدكتور أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر سيكون هو المتحدث الرسمى للحملة وسيتم عقد إجتماع للجنة التأسيسية لإنتخاب مكتب تنفيذى للحملة لقيادتها خلال المرحلة القادمة .

وقال أحمد عبد الهادى أن فكرة إطلاق حملة ” شباب مع الرئيس ” جاءت من خلال مقترحات وتحركات قادها حزب شباب مصر بالتنسيق مع عدد من الشباب الراغب فى الوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المرحلة القادمة مشيرا إلى أن هؤلاء الشباب يمتلكون أجندة عمل تدعم قضايا مصر القومية وتقوم بتفعيل دورهم عبر قنوات شرعية وأطر شعبية وضعوا لها تصورات وأجندة عمل للفترة القادمة لا فتا النظر إلى أن الحملة سيكون لها إستقلاليتها الكاملة وأن دوره سيكون قاصرا على الرسالة الإعلامية المحددة له داخل الحملة والوقوف بخبراته هو وكل قيادات الأحزاب وممثلى القوى الشعبية والسياسية وعدد كبير من الوطنيين خلف هؤلاء الشباب خلال المرحلة القادمة موجها الدعوة لكل الشباب من مختلف التيارات والأحزاب والتوجهات لتعاون مشترك مع حملة ” شباب مع الرئيس ” للعمل لما فيه صالح الدولة المصرية .

وقال أحمد عبد الهادى أنه وعقب إنتخاب مكتب تنفيذى للحملة من الشباب سيتم الإعلان عن موعد مؤتمر لتدشينها وخلاله سيتم طرح أجندة عمل كاملة للحملة خلال المرحلة القادمة لافتا النظر إلى أن الحملة سيكون لها فروع فى مختلف محافظات مصر عبر تحركات سيعلن عنها لاحقا .