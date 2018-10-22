عالية نصيف : الحكومة التى لاتثق بالنائب لاتستحق أن نثق بها

أكدت النائبة عالية نصيف ان عدم ترشيح اعضاء مجلس النواب للمشاركة في السلطة التنفيذية هو إهانة لممثلي الشعب العراقي، داعية رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي واللجنة التفاوضية بالتراجع عن موقفهم بهذا الخصوص، سيما وأن المرجعية الرشيدة لم تمنع استيزار النواب بخلاف ما يتم الترويج له.

وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم :” ان الحكومة التى لاتثق بالنائب وتحاول تشويه صورة السلطة التشريعية وتسيء إليها هي حكومة لاتستحق أن نثق بها، واليوم نرى جهات وللأسف تحاول ضرب عصفورين بحجر، من خلال حصر الوزارات بيد عدد من الأشخاص الذين كلهم من خارج البرلمان، وتشويه سمعة البرلمان وتسقيطه سياسيا “، مبينة :” ان المزاعم التي يروج لها البعض بأن المرجعية رفضت ترشيح النواب للوزارات لاصحة لها “.

وتابعت نصيف :” اذ كانت بعض الكتل لاتثق بنوابها عليها ان لاتحشر جميع ممثلي الشعب في الخانة ذاتها، فنحن نواب احرار لانقبل الإملاءات وسنعلنها عاليا، نحن نعرف من سرق الوطن وتم تشخيص الفاسدين، اعلنوا ميثاقكم امام الشعب بانهاء لجانكم وهيئاتكم وشركاتكم، اعلنوا بعهد امام الله بتغيير ادواتكم في الوزارات التنفيذية من الدرجات الخاصة وأنهوا محاصصتكم في دواوين الرقابة، ارفعوا ايديكم عن الوزارات التي تديرونها من خلال ممثليكم الاقتصاديين “.

وبينت :” ان الشعب العراقي اختار ممثليه، والنائب مواطن عراقي تنطبق عليه المواد الدستورية 14 و16 المتعلقة بالمساواة بين العراقيين وتكافؤ الفرص، وسنقف بقوة ضد قرارات الغرف المظلمة “.