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عبد المهدي يحدد عدد الوزراء المستقلين بحكومته .. وما حقيقة ترشيحه رجل اعمال للنفط؟

افاد مصدر سياسي مطلع يوم الاثنين ان رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي قد حدد عدد الوزراء المستقلين في تشكيلته الحكومية التي من المنظر ان يقدمها الى مجلس النواب العراقي لنيلها الثقة.

وقال المصدر ان عدد الوزراء المستقلين في حكومة عبد المهدي ستتراوح بين 11 – 13 وزيرا.

وتقول مصادر اخرى ان عبد المهدي ينوي تقديم تشكيلته الحكومية المؤلفة من 15 وزيرا يوم الاربعاء المقبل الى مجلس النواب العراقي للتصويت عليهم.

الى ذلك انتشرت شائعات تفيد بترشيح رجل الاعمال ماجد الساعدي من محافظة البصرة لمنصب وزير النفط.

إلا ان المكتب الاعلامي لعادل عبد المهدي نفى ذلك، إضافة الى تكذيبه اسماء اخرى تتداولها وسائل الاعلام لباقي الوزارات.

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