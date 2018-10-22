(عطلة الشهرين واخيرا النصاب) افسدت (موظفي الدولة حاملي الشهادات العليا.. اللاتدريسيين)

منذ ان صدر قرار يستهدف افساد شريحة الموظفين من (اصحاب الشهادات العليا) الغير عاملين بالتدريس.. بمنحهم عطلة الشهرين متى يشائون خلال السنة مع راتب تام.. لمجرد جلوسهم على مكاتب لا شغل ولا عمل.. اصيبت هذه الشريحة بالتنبلة والكسل.. وعدم الاندفاع بالعمل.. اكثر من السابق.. واليوم وخلال الايام والساعات الاخيرة للعبادي يوقع على قرارات كارثية اخرى.. تجعل ساعات عملهم حسب ما يسمى النصاب اي (10 ساعات للدكتوراه) و(12 ساعة للماجستير) في الاسبوع.. .. والسبب ان (البرلمانين الحاملين لشهادات عليا ولم يفوزون بالانتخابات، وسوف يعودون لوظائفهم بدوائر الدولة الغير العاملين بالتدريس.. يهدفون بعدم الدوام والاتجاه بدرب التغليس بالعمل..كما كانوا بالبرلمان) فمرروا هكذا قرارات كارثية..

فاذا فهمنا المبررات المشروعة لحصول العاملين بالتدريس بالمدارس والجامعات لعطلة الشهرين.. لتعبهم بالتدريس والمراقبة .. والدوام الرسمي الحقيقي.. لتعليم الطلبة.. طوال السنة.. فيستحقون اتعابهم وعطلة الشهرين والنصاب.. . السؤال الموظفين الجالسين وراء المكاتب.. واعمالهم غير مرتبطة بالتدريس.. لماذا يمنحون عطلة الشهرين؟ ولماذا يمنح هؤلاء الموظفين المكتبيين.. الحاملين للشهادات العليا.. (دوام النصاب الجامعي).. حيث (بالجامعات العاملين بالتدريس فيها من اصحاب الشهادات العليا يداومون نصابهم الاسبوعي محاضرات كنصاب).. .. السؤال الموظف الغير عامل بالتدريس ويحمل شهادة عليا لماذا يمنح النصاب هذا؟؟ لماذا لا يتم نقله للمدارس الثانوية والمتوسطة والابتدائية ليدرس ولياخذ النصاب ويفعل ما يشاء..

ثم اليس اصحاب البكلوريوس وخريجي معاهد المعلمين والمعلمات العاملين بالتدريس بالجامعات والمدارس يحصلون على عطلة الشهرين ايضا؟؟ فلماذا موظفي الدولة الحاملين على شهادات البكالوريوس من غير العاملين بالتدريس لا يحصلون على عطلة الشهرين ايضا ؟؟ لماذا فقط من حملة الشهادات العليا..

السؤال ما نفع اصلا هؤلاء الموظفين الحاملين للشهادات العليا بدوائر ووزارات الدولة.. وخاصة هذه السنوات اصبح تضخم باعدادهم بشكل كبير.. بسبب حصول اكثرهم على الشهادات العليا من دول مشبوهة تعليميا كمصر واوكرانيا وامثالها.. اضافة للجامعات الاهلية بالعراق المتهرئة.. اغلبهم خريجي الجامعات المسائية الموبوءة بالفساد.. (فالغريب يذهب هؤلاء الموظفين للدراسة بالخارج.. ثم يعودون حاملين شهادة عليا.. ولا نجد احد منهم رسب او فشل فيها.. اي نسبة النجاح 100%) بشكل يثير الريبة .. كأنهم ذاهبين لنزهة وسياحة وسفر.. ماخذين كثير منهم زوجاتهم الموظفات لخارج العراق .. كمصاحبة زوجية..ليحصلن ايضا هن على شهادات عليا بدون اي موافقات حكومية من بغداد، ثم يتم المصادقة عليها بوزارة التعليم العالي)؟؟

عجيب غريب.. في وقت كثير من الموظفين يقدمون طلبات الدراسة العليا ولا يعطون الموافقة عليها.. ليتبين التركيز على السفر لمصر واوكرانيا واشباه هذه الدول للفساد المالي هناك .. وما يثار بامكانية حصولهم على الشهادة باربعة الاف دولار كما في مصر كرشوة..

والخطورة اليوم.. ان العاملين بالتدريس من اصحاب الشهادات العليا.. بالجامعات والمدارس.. يريدون ان يصبحون موظفين في كثير منهم.. متسائلين (لماذا نحن ندرس طوال اليوم.. ونتعب بالمراقبة والتدريس.. وعلينا مراقبة واشراف.. وحساب على كل عمل نقوم به) في وقت الموظف بدوائر الدولة.. الحامل لشهادات عليا لا يفعل شيء سوى الجلوس على مكتب .. ولا يدرس.. ولا شغل ولا عمل.. يمنح نفس مخصصاتنا التدريسية اضافة للنصاب بالدوام وعطلة الشهرين؟؟ هل هذه عدالة..

وهذا هو الهدف من تمرير (عطلة الشهرين والنصاب) لموظفي الدولة الغير عاملين بالتدريس من الشهادات العليا.. لاشاعة التذمر بين موظفي الدولة النشطين.. ومنهم الكوادر التدريسية..

المحصلة.. مظاهر الفساد لموظفي الدولة الحاصلين على شهادات عليا؟

– منحوا المخصصات جامعية وهم لا يعملون بالتدريس بل موظفين جالسين على مكاتب لا شغل ولا عمل..

– منحوا عطلة الشهرين.. وهم لا عمل ولا تعب طوال السنة…

– منحوا اليوم النصاب بالساعات العمل. اي بضع ساعات اسبوعيا.. كموظف؟؟ وهو لا يعمل بالتدريس..

– منحوا ايفاد بالاسبوع يوم واحد ايضا.. والجميع يعلم انها يوم يجلسون فيه ببيوتهم.. ولا حساب ولا كتاب عليهم.

– من غير الاجازات الاعتيادية التي ياخذونها شهريا.. (فالسؤال كم بقى اصلا من الاسبوع حتى يعمل هؤلاء)؟؟ اذا هم اصلا يعملون اصلا..

– الاخطر ان هذه الشريحة تهيمن في كثير منها على الايفادات والمخصصات والاموال.. وتجني المنافع اللامشروعة..

كل ذلك هدفه الافساد وكذلك نشره بكل الشرائح.. حتى اصحبت اليوم الكراهية تجاه هذه الشريحة بوزارات الدولة ومؤسساتها.. كونها طبقة عالة على الدولة والمجتمع.. والاخطر ان الفساد وصل بان الموظفين من حملة البكالوريوس يندفعون للحصول على شهادات عليا ايضا .. (لتمتع بهذه الامتيازات الحرام) بعد الحصول عليها (عطلة شهرين.. 25 ساعة دوام فقط بالاسبوع.. بلا تدريس ولا اعمل.. مخصصات جامعية وهم بعيدا عن مجال العمل الجامعي اصلا والتدريس).. في قت نجد الاف من الخريجين يكملون على نفقتهم الخاصة الدراسات العليا لمجرد زيادة فرصهم بالتعين ولا يجدون فرصة تعيين..

فنسال من هي الجهة الفاسدة بالدولة التي (تنشغل بافساد شريحة اصحاب الشهادات العليا بدوائر الدولة).. الغير عاملين بالتدريس.. في وقت تجاهل لمعاناة ملايين العاطلني عن العمل و خريجي الجامعات والمعاهد.. واضافة لمئات الالاف الموظفين محدودي الدخل الذين لا ينشغل بهم احد.. ولا يهتم لحالهم احد.

ونذكر بدول العالم الناهض والمتقدم.. نجد اصحاب الشهادات العليا تقام عليهم الدولة .. ونجدهم بالامام بالعمل والقيادة والنهوض..ولكن بالعراق اصحاب الشهادات العليا الموظفين الغير عاملين بالتدريس .. مثال السختة و التنبلة والكسل والانحلال الوظيفي..

فعليه ندعو عادل عبد المهدي الى الغاء هذه القرارات اللامسؤولة.. ويجب اصدار قوانين سريعة اولها (الغاء عطلة الشهرين لموظفين الدولة الغير عاملين بالتدريس.. والغاء النصاب ايضا ..).. وتجميد المخصصات الجامعية .. وتعود لهم في حالة نقل انفسهم للمدارس الحكومية للعمل في التدريس فيها.. وهذا ما يؤدي لتفعيلهم بالدولة… والاسراع بعملية معادلة شهاداتهم العليا بامتحانات مركزة ومتشددة لهم.. لفرز من حصل عليها (بزوده) من الذين حصل عليها (رشوة وفساد)..وخاصة من خريجي مصر و اوكرانيا واشباههما.

وكذلك نقترح تفعيل (مدارس التحدي).. وفكرتها مدارس تضم الطلبة الحاصلين على درجة 90 وما فوق .. بامتحانات الابتدائية والمتوسطة.. يكون كوادرها التعليمية من اصحاب الشهادات العليا حصرا ماجستير ودكتوراه.. لنقل الموظفين الحاملين للشهادات العليا اليها..

وكذلك نؤكد على ضرورة اعتبار شهادة الدكتوراه بالنسبة للحاصل عليها بالشهادات المسائية والاهلية (موازية للماجستير).. و(الماجستير موازية للبكالوريوس).. (والبكالوريوس موازية للمعهد).. لمن تخرجوا بعد عام 2003.. وحتى هذه اكثر من استحقاقهم.

تحسين سعيد جودي