قناة تركية تنشر لأول مرة صورا توثق اللحظات الأخيرة لخاشقجي

نشرت شبكة “TRT world” التركية، يوم الأحد، مجموعة صور جديدة تظهر الصحفي السعودي جمال خاشقجي لدى دخوله مبنى قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018.

الصور التي تنشر لأول مرة، تظهر خاشقجي، مرتديا سترة سوداء، أثناء توجهه إلى مدخل القنصلية قرابة الساعة الواحدة والربع ظهرا، يوم الثلاثاء 2 أكتوبر، ومعه خطيبته التي وقفت خارج القنصلية.

ووثقت الصور لحظة تفتيش خاشقجي عند مدخل القنصلية الرئيسي، فيما تظهر صورة أخرى جمال، وهو يودع خطيبته خديجة جنكيز للمرة الأخيرة.

ونقلت وكالة رويترز في وقت سابق عن مصدر سعودي مسؤول لم تذكره، إن “أحد أفراد الفريق السعودي ويدعى مصطفى مدني ارتدى ملابس خاشقجي ونظارته وساعته “آبل” وغادر من الباب الخلفي للقنصلية في محاولة لإيهام الآخرين أن خاشقجي خرج من المبنى.

وأحدثت قضية خاشقجي الذي اختفى في الثاني من الشهر الجاري بعد دخوله قنصلية الرياض في اسطنبول صدى واسعا في العالم.

وبعد نحو أسبوعين من نفي الرياض مسؤوليتها عن اختفاء الصحفي، أقرت النيابة العامة السعودية، بعد تعرض المملكة لضغوط دولية قوية، بأن خاشقجي قتل جراء شجار واشتباك اندلع في القنصلية، مؤكدة توقيف 18 مواطنا سعوديا في إطار التحقيق بالقضية.

وأمر الملك سلمان بن عبد العزيز بإعفاء خمسة مسؤولين عن مناصبهم على خلفية القضية، بمن فيهم القحطاني ونائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري وثلاثة ألوية آخرين في الاستخبارات، وبتشكيل لجنة يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.

شبكة “TRT ” التركية

شبكة “TRT ” التركية

شبكة “TRT ” التركية

شبكة “TRT ” التركية

شبكة “TRT ” التركية

المصدر: شبكة “TRT world” التركية + وكالات