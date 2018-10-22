قيادة القوة الجوية تنعى رئيس اركانها اللواء محمد منشد يارالله

نعت قيادة القوة الجوية العراقية، اليوم الاثنين، فقيدها رئيس اركان القيادة، اللواء الطيار الركن محمد منشد يارالله، الذي وافته المنية في العاصمة اللبنانية.

وذكر بيان للقيادة، انه “بمزيد من الحزن والاسى تنعى قيادة القوة الجوية العراقية فقيدها البطل اللواء الطيار الركن محمد منشد يارالله، رئيس اركان القيادة الذي وافته المنية في العاصمة اللبنانية بيروت، أثناء مراجعته الدورية لإجراء الفحوصات الطبية”.

واضاف ان “القوة الجوية العراقية إذ تودع اليوم هذا الإنسان الطيب باخلاقه والملتزم بمهنيته والكفوء والمخلص لوطنه وعمله، نقول لروحه التي سوف تبقى طائرة فوق مفاصل قيادة القوة الجوية العراقية بأننا لن ننساك يا أبا مصطفى وان فراقك كان صدمة كبيرة لنا جميعا كنت صديقاً واخاً للجميع”.

وتابع: ندعو الله جميعاً بدءً من منتسبي قيادة القوة الجوية العراقية أن يتغمد روح فقيدنا في فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان”.