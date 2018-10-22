كتلة كوردستانية تشبّه انتخابات الاقليم بالعراقية وتبدي استعدادا لتقديم ادلة “التزوير”

وصف النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله يوم الاثنين نتائج انتخابات اقليم كوردستان بأنها “فاقدة الشرعية ولا تعبر عن إرادة المواطنين” في الاقليم.

وقال في بيان اليوم انه ” في الوقت الذي نرفض فيه النتائج المعلنة من قبل المفوضية العليا للانتخابات في اقليم كوردستان جملة وتفصيلا”.

واضاف انه نود أن “نبين للرأي العام العراقي والعالمي بأن الانتخابات التي جرت في الاقليم فاقدة الشرعية وما حصل فيها من تزوير لا يختلف عمّا حصل في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، وذلك من حيث التلاعب بالأصوات وتزوير مئات الآلاف من هويات الأحوال المدنية وشهادات الجنسية واستخدامها في التصويت “.

وتابع عبدالله ان “هناك آلاف الأدلة على تزوير هويات الأحوال المدنية وشهادات الجنسية التي تم استخدامها في التصويت لصالح الحزبين الحاكمين، ونحن على استعداد لتقديم الأدلة وتوضيح الحقائق للمنظمات الدولية والمؤسسات الرقابية وكشف ما حصل من تزوير وخروقات في هذه الانتخابات الفاقدة الشرعية”، حسب تعبيره.

نيت حركة التغيير الكوردية بخسارة “كبيرة” في الانتخابات البرلمانية بدورتها التشريعية الخامسة في إقليم كوردستان.

والحركة اسسها السياسي الكوردي الراحل نوشيروان مصطفى في محافظة السليمانية بعد استقالته عن الاتحاد الوطني الكوردستاني في عام 2009.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الساعة الاولى من صباح يوم الاحد نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في نهاية شهر ايلول الماضي اذ تصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني المركز الاول بـ45 مقعدا، وتلاه الاتحاد الوطني بـ21 مقعدا بالمركز الثاني، وبعدهما التغيير بـ12 مقعدا في المركز الثالث.

وكانت الحركة قد تحصلت في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية في دورتها الرابعة على 24 مقعدا.

ووفق النتائج المعلنة فان الحركة قد خسرت في هذه الانتخابات نصف المقاعد التي حصلت عليها في الانتخابات الماضية.