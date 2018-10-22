كوردستان تحدد بدلاء ايران لسد احتياجاتها بالتزامن مع عقوبات امريكية جديدة

اعلن اتحاد المستوردين والمصدرين في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، انه سيجد بدلاء عن السلع والبضائع الايرانية التي من المقرر ان تسري المرحلة الثانية من العقوبات الاقتصادية عليها اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

وقال رئيس الاتحاد مصطفى عبدالرحمن ان معظم التجار والمستوردين الاعضاء في الاتحاد سعوا خلال فقدان اي نوع من البضائع من ايران الى التوجه الى تركيا كبديل لها، مبينا انهم يقومون الان باستيراد الطماطم من تركيا وهناك توجه لاستيراد الالبان من اليونان.

واضاف ان لا مخاوف من حصول الغلاء او الاضطراب في الاسواق في الاقليم.

إلا انه اوضح اذا تم استيراد الخضراوات والفواكه من دول ابعد من ايران من المحتمل ان ترتفع اسعارها قليلا، مستدركا ان الالبان ومواد البناء والموبيليات لن تتأثر اسعارها كثيرا لان اكثر ما يتم استيراده من ايران هي الاغذية اليومية.

وفيما يخص مادة البنزين اكد ان الانتاج النفطي في كركوك كثير واذا لم يكن بالامكان استيراد البنزين من ايران فان على حكومة الاقليم ان تقوم بجلبه من مناطق وسط وجنوب العراق.