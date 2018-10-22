كوردستان تعلن ارتفاعاً كبيراً بتوزيع الكهرباء الوطنية لأربع محافظات

اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، ان توزيع الكهرباء في محافظات الاقليم الاربع وصل الى 19 ساعة يوميا.

وجاء في بيان للوزارة ان حصول هذه الزيادة في انتاج وتوزيع الكهرباء الوطنية جاء بعد ان استطاعت شركة دانة غاز بالتعاون مع وزارة الثروات الطبيعية، زيادة مشروع انتاج الغاز الطبيعي بنجاح في حقول كورمول، والذي كان له تاثير لمدة اقل من 72 ساعة على المحطتين الغازيتين في السليمانية واربيل.

واوضح بيان الوزارة انه مع تنفيذ المشروع تصدت وزارة الكهرباء وعن طريق سيطرة الكهرباء، بخطة محكمة لمهمة تنظيم والسيطرة على جميع المحطات الاخرى لانتاج الطاقة، مبينا انه تم تنفيذ المشروع بدون التأثير على انتاج وتوزيع الكهرباء خلال العمل فيه.