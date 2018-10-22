مجلس الأنبار: هذا ما تم بحثه في مؤتمر عمان

أعلن عضو مجلس محافظة الأنبار فهد الراشد، اليوم الاثنين، أن مؤتمر عمان الذي عقد قبل أيام ركز على دعوة الشركات الاستثمارية الأجنبية والعربية لإنشاء مشاريع خدمية في الأنبار واستثمار الثروات الطبيعية .

وقال الراشد في تصريح إن «حكومة الأنبار شاركت قبل أيام في مؤتمر استثماري عقد في عمان وبحضور حكومي وشخصيات أمنية وشركات أجنبية وعربية لمناقشة سبل استثمار الثروات المعدنية في الأنبار».

وأضاف أن «مؤتمر عمان ركز على دعوة الشركات الأجنبية والعربية لاستثمار أموالها في إنشاء مشاريع حديثة ومتطورة في مناطق مختلفة من مدن الأنبار ومنها استثمار جزء من مطار الحبانية العسكري وتحويله لمطار مدني وإنشاء مدينة الرمادي النموذجية».

وأشار الراشد إلى أن «المشاريع الاستثمارية ستكون رافداً مهماً في توفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل وتوفير الخدمات للمواطن مع الارتقاء بالدخل الشهري للعائلة الأنبارية».

وتابع قائلاً: «حكومة الأنبار ستقدم كافة التسهيلات القانونية والخدمية للشركات الاستثمارية لإنشاء مشاريعهم الصناعية والزراعية والسياحية المختلفة لضمان استقطاب أكبر عدد من الشركات الاستثمارية».

Tags: العراق,

الأنبار,