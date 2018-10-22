محافظ كركوك يؤكد أهمية دعم الشرطة الاتحادية في ملاحقة الإرهاب بالحويجة

أكد محافظ كركوك راكان الجبوري, الاثنين, أهمية دعم قوات الشرطة الاتحادية في ملاحقة الإرهاب في قضاء الحويجة جنوبي المحافظة.

وذكر مكتب الجبوري في بيان إن “محافظ كركوك رئيس اللجنة الأمنية بحث, اليوم, مع اللواء اثير محمد جاسم مدير استخبارات قيادة الشرطة الاتحادية , الأوضاع الأمنية في مناطق جنوبي كركوك وغربيها”.

وشدد الجبوري بحسب البيان, على “أهمية دعم واسناد قوات الشرطة الاتحادية في جهودها بملاحقة الإرهاب ومطاردتهم والقضاء عليهم بمناطق قضاء الحويجة ونواحيها ودعم جهود خطة إعادة الاستقرار وعودة النازحين واعمار المناطق المحررة”, مثمناً “تضحيات القوات الأمنية ودمائها الطاهرة”.

وأشار إلى “أهمية زيادة وتنفيذ عمليات امنية للقضاء على الفلول الإرهابية بالمناطق المحددة لحركة ونشاط الإرهابيين”.