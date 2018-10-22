مراجعة طبية تودي برئيس اركان القوة الجوية العراقي

أعلنت قيادة القوة الجوية، اليوم الاثنين، وفاة رئيس اركان القوة الجوية عقب مراجعة طبية في لبنان.

وقالت القيادة في بيان “بمزيد من الحزن والاسى تنعى قيادة القوة الجوية العراقية فقيدها البطل اللواء الطيار الركن محمد منشد يارالله رئيس اركان القيادة الذي وافته المنية في العاصمة اللبنانية بيروت أثناء مراجعته الدورية لإجراء الفحوصات الطبية”.

واضاف البيان ان “القوة الجوية العراقية إذ تودع اليوم هذا الإنسان الطيب باخلاقة والملتزم بمهنيته والكفوء والمخلص لوطنه وعمله نقول لروحه التي سوف تبقى طائرة فوق مفاصل قيادة القوة الجوية العراقية بأننا لن ننساك يا أبا مصطفى وان فراقك كان صدمة كبيرة لنا جميعا كنت صديقاً واخاً للجميع”.