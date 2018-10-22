مسعود بارزاني: بفوز الديمقراطي انتظروا حكومة قوية ولاتنغروا ابدا

رأى مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ان فوز حزبه في اغلب مقاعد برلمان كوردستان سيمكنه من تشكيل حكومة قوية في الاقليم.

وحقق الحزب الديمقراطي الكوردستاني فوزا كبيرا بعد الاعلان عن نتائج نهائية لانتخابات برلمان الاقليم، بحصوله على 45 مقعدا، مما يؤهله لرئاسة الحكومة المقبلة في الإقليم.

وهنأ بارزاني في بيان، انصار حزبه والمرشحين على الفوز الذي وصفه بالكبير، وقال، “هذا الفوز هو نجاح لارادة شعب كوردستان والبيشمركة والتضحيات التي قدمها الشهداء “.

واضاف، “هذا الفوز الكبير سيدفع بتشكيل حكومة قوية لكوردستان قوية من اجل تقديم خدمات للشعب الكوردستاني”.

إلا ان زعيم الحزب الديمقراطي خاطب انصاره والمرشحين الفائزين، “الا ينغروا بهذا الفوز، فنجاحكم هو مسؤولية لتقديم الخدمة للشعب والجميع”.

وأظهرت النتائج ايضا تحصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على 21 مقعدا، وحركة التغيير بـ12 مقعدا.

وحصل حراك الجيل الجديد على 8 مقاعد، مقابل 7 مقاعد للجماعة الإسلامية، و5 لقائمة نحو الإصلاح، ومقعد واحد لكل من تحالف العصر (سردم) وقائمة آزادي، في البرلمان الذي يتألف من 111 مقعدا، منها 11 مقعدا مخصصة للأقليات.

وتأخر إعلان النتائج 3 أسابيع بعد أن قالت المفوضية العليا للانتخابات إنها تلقت أكثر من ألف شكوى من مخالفات انتخابية وتحقق فيها.