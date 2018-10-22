مصرع واصابة ثلاثة اشخاص بحادث سير في أربيل

ادى انقلاب سيارة، اليوم الاثنين، على طريق مصيف كلي علي بيك، بالقرب من مدينة اربيل، عاصمة اقليم كوردستان، الى احتراق السيارة ومصرع شخص واصابة اثنين آخرين.

وقال المتحدث باسم مرور قضاء سوران الرائد دلاور لطيف في حديث صحفي انه في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق من مساء اليوم، وعلى الطريق بين كلي علي بيك – سوران، تعرضت سيارة من نوع بي ام دبليو الى الانقلاب ومن ثم الاحتراق، لافتا الى ان الحادث ادى الى مصرع شخص واصابة اثنين آخرين باصابات بليغة.

واشار لطيف الى نقل المصابين الى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، مضيفا ان قوات الشرطة وشرطة المرور وصلت الى محل الحادث، لافتا الى ان سبب حصول الحادث يعود الى فقدان السيطرة على السيارة.

وبشأن هوية الضحايا، اكد لطيف ان الاشخاص الثلاثة هم من اهالي قرية بالكايتي، التابعة لقضاء سوران.