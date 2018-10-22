منتخب الشباب في لقاء حاسم اليوم أمام كوريا الشمالية

يلتقي منتخب الشباب، اليوم الإثنين، مع كوريا الشمالية في ثاني مباريات أسود الرافدين ببطولة آسيا.

وستجري المباراة في العاصمة جاكارتا التي تستضيف البطولة في تمام الساعة 12 بتوقيت بغداد.

وقال مدرب المنتخب قحطان جثير، إنه يجب التفكير في تحقيق الفوز خلال المباراة، لأن الـ3 نقاط ستمنح الفريق ثقة أكبر قبل مواجهة اليابان.

وأضاف: “الفوز سيبعدنا عن سيناريوهات صعبة وحسابات نعتمد فيما على نتائج المباريات الأخرى”.

وتابع: “يجب أن نفكر في المركز الثاني الذي سنتنافس عليه مع كوريا الشمالية وتايلاند، لأن الترشيحات تصب لصالح اليابان في خطف البطاقة الأولى، خاصة وأنها تجاوزت كوريا الشمالية بخمسة أهداف لهدفين”.

يذكر أن منتخب شباب العراق فرط الفوز في تعادله بمباراته الأولى مع تايلاند بنتيجة 3-3.