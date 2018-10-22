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من هو الشخص الذي ارتدى ملابس خاشقجي وساعته الذكيه وخرج من السفارة

كشف مسؤول سعودي لوكالة رويترز يوم ٢١-١٠-٢٠١٨ عن هوية الشخص الذي ارتى ملابس خاشخقجي وهو عضو في الفريق الأمني وخرج من الباب الخلفي للسفارة السعودية في اسطنبول.

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه ” إن مصطفى مدني، أحد أفراد الفريق الأمني السعودي المكون من 15 عنصرا، والذي قد تسبب بمقتل خاشقجي، ارتدى ملابس الصحفي السعودي، ونظارته، وساعته الآبل .

وأوضح أن مدني قد غادر من الباب الخلفي للقنصلية، في محاولة للايهام بأن خاشقجي خرج من المبنى.
واختفى خاشقجي يوم الثلاثاء ٢-١٠-٢٠١٨ بعد دخوله مبنى قنصلية بلاده في اسطنبول بهدف إنجاز معاملة زواجه من المواطنة التركية خديجة جنكيز.

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