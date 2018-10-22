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هذا ما تناوله اجتماع للتحالف الدولي ووزارة البيشمركة في اربيل

اكد التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة ، اليوم الاثنين ،على مواصلته تدريب قوات البيشمركة ، حسبما اعلن الفريق جبار ياور امين عام وزارة البيشمركة .

وتعتبر قوات البيشمركة وهي القوات المسلحة لاقليم كوردستان ، اكثر القوات القتالية التي اثبتت فعالية على الارض في الحرب ضد الارهاب والحقت الهزيمة بتنظيم داعش بدعم من طيران التحالف ، خلال حرب استمرت من 2014 حتى نهاية العام الماضي.

الفريق ياور ، اشار الى اجتماع ، اليوم الاثنين، بين ممثلي التحالف الدولي ووزارة البيشمركة في اربيل ، لافتاً الى تناول الاحداث والتطورات الامنية خلال الايام الماضية في المناطق العراقية المختلفة ، مشيرا الى ان ” التقارير التي عرضت تفيد باستمرار تحركات ارهابيي داعش ما ادت الى مقتل وجرح العديدين”.

امين عام وزارة البيشمركة كتب في منشورعلى صفحته بموقع التواصل ” فيس بوك” ان “الاجتماع اكد على التنسيق بين قوات بيشمركة كوردستان والجيش العراقي ، من اجل الحد من تحركات داعش ولعودة النازحين الى مناطقهم”.

كما اشار ، الى اعادة تأكيد الجانبين التحالف الدولي ووزارة البيشمركة على ضرورة استمرار عمليات تدريب قوات البيشمركة والتزام هذه القوات بها.

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