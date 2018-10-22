هذا هو سبب تورط دي جي عيوش بقضية تارة فارس وهذا موعد الافراج عنها

كشف مصادر مطلعة ، اليوم الاحد تفاصيل مهمة بخصوص ملف اعتقال الشهيرة “DJ عيوش منسق الحفلات على خلفية مقتل عارضة الأزياء تارة فارس.

وقال المصدر لوكالات إن “الجهات الأمنية ستطلق سراح (دي جي عيوش) خلال اليومين القادمة بعد اكتمال الاجراءات الرسمية، إثر اعتقالها بشأن حادثة مقتل عارضة الأزياء تارة فارس”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن إسمه، إن “اعتقال دي جي عيوش جاء لثبوت وجود اتصالات جرت بينها وبين فارس قبل وقوع الحادث بفترة وجيزة، فضلا عن وجود اتصال من عيوش الى هاتف تارة بعد مقتلها مباشرة”.

وكشف المصدر، أن “هناك اتفاق بين كل من تارة فارس وعيوش على وجبة غداء قبل مقتلها بوقت قصير “، مشير الى أن “كل تلك المقدمات دفعت الى اعتقال عيوش على الرغم من عدم وجود اتهام مباشر لها”.

واضاف المصدر، الى أن “اطلاق سراح سيتم فعلا خلال اليومين القادمين، بعد أن تم رفع اوراق التحقيق الخاصة بها الى قاضي التحقيق، التي لا تشير الى تورطها في الحادث”.