هل رفض السيستاني استيزار نواب من البرلمان بحكومة عبد المهدي؟

أبدى عضو مجلس النواب قتيبة الجبوري يوم الاثنين استغرابه من قيام بعض الساسة بالتكلم بالنيابة عن المرجعية العليا في النجف المتمثلة بآية الله علي السيستاني والإدعاء بأنها ترفض ترشيح النواب لتولي الحقائب الوزارية.

وقال الجبوري في بيان اليوم ان “المرجعية الرشيدة كانت وماتزال صمام الأمان للعملية السياسية ويعود لها الفضل في توجيه مسار البلد نحو الأفضل وبما يخدم المصلحة العامة، وكل مكونات الشعب العراقي تقر بهذا الفضل وخصوصا عند حصول أزمات مستعصية يصعب حلها “، مبيناً ” ان ما يؤسف له هو قيام بعض السياسيين بالتكلم نيابة عن المرجعية وإيصال معلومات غير صحيحة الى وسائل الاعلام حول الموقف من قضايا لم تتكلم عنها المرجعية “.

وأوضح ان “ادعاء بعض الساسة بأن المرجعية لاتفضل تعيين وزراء جدد من النواب لا أساس له من الصحة، فهي لم تبين موقفها من ذلك وبالتالي نستغرب من قيام هؤلاء باستخدام اسم المرجعية في تصريحات تتضمن كلاماً وتوجيهات منسوبة الى اليها لتحقيق مآرب شخصية او حزبية ضيقة “.

وبين الجبوري ان “التمادي في هذه السلوكيات يسيء الى مقام المرجعية ويتسبب في حرف الأمور عن مسارها الصحيح وإثارة جدل نحن في غنى عنه اليوم “، مؤكدا :” ان على هؤلاء الساسة الكف عن خلق الفوضى وعدم زج اسم المرجعية في تصريحات تعبر عن آرائهم الشخصية “.