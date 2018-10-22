وزارة ترد على دعوة مقدمة ضدها من البصرة

ردت وزارة الاعمار والاسكان، اليوم الاحد، على الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام، بشأن رفع دعوى قضائية ضدها من قبل قائممقام قضاء الزبير في محافظة البصرة.

وقالت الوزارة في بيان “ردا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام بخصوص رفع دعوى قضائية على السيدة وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة آن نافع من قبل قائممقام قضاء الزبير عباس ماهر بخصوص توقف العمل في مشروع مجاري القضاء، تود الوزارة ان توضح الاتي :-

تمت المباشرة في مشروع مجاري الزبير عام 2011.

تم سحب العمل بتاريخ 15/5/2014 بسبب تلكؤ الشركة المنفذة للمشروع.

تم رد الدعاوى القضائية المقامة من قبل الشركة المنفذة للمشروع (المسحوب العمل منها) وكسبها لمصلحة الوزارة.

قدمت الشركة عرضها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتنفيذ المشروع بقيمة ( 55,000,000,000) مليار دينار بدون المطالبة بالمبالغ لحين توفر السيولة المالية .

وافق مجلس الوزراء على اعادة العمل للشركة بقرار مجلس الوزراء/ لجنة الشؤون الاقتصادية .

صدر قرار الوزارة بأعادة العمل للشركة بتاريخ 25/9/2018 بشروط تضمن حسن تنفيذ المشروع وانجازه بالكامل ضمن المدة المحددة البالغة (18) شهراً وبموجب المواصفات الفنية والعقد المبرم خدمة لاهالي قضاء الزبير في محافظة البصرة”.